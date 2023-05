Folgen des Lufthansa-Deals Steigen wir nach New York künftig in Rom um?

Für Köln-Bonn hat die Übernahme dagegen erst einmal keine direkten Folgen: Während sich Ryanair mit seinem Ableger Laudamotion aus Düsseldorf zurückgezogen hat, ist der irische Billigflieger in Köln-Bonn sehr aktiv. Gerade auf Routen nach Italien ist das Angebot üppig: Ryanair bedrängt den Platzhirsch Eurowings auf den Routen nach Mailand, Bologna, Venedig, Rom und Palermo. Für 70 Euro ist im Juli ein Hin- und Rückflug nach Rom zu buchen, Eurowings bietet sogar 13 Ziele in Italien von Köln aus an, ab Düsseldorf sind es 14 Ziele (Ab Düsseldorf fliegen auch Condor und die spanische Vueling einige wenige Ziele in Italien wie Venedig, Sardinien und Florenz an, aber nicht Mailand und nicht Rom).