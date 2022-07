Nach geplatzter Übernahme : Twitter lässt Aktionäre im September über Musk-Deal abstimmen

San Francisco Jetzt sind die Aktionäre gefragt: Obgleich Elon Musk den Kurznachrichtendienst nicht mehr kaufen will, sollen die Aktionäre abstimmen. Der Termin ist für den 13. September angesetzt.

Im Streit zwischen dem Kurznachrichtendienst Twitter und dem Tesla-Gründer Elon Musk die Aktionäre sind nun am Zug: Twitter will die Aktionäre Mitte September über die Übernahme des Dienstes durch Musk abstimmen lassen - obwohl der Tech-Milliardär den Deal für aufgekündigt erklärt hat. Twitter setzte für den 13. September eine Aktionärsversammlung mit anschließender Abstimmung an, wie aus Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.