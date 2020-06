Kahlschlag : Tuifly will seine Flotte halbieren

Hannover/Düsseldorf 1000 Jobs sind bedroht bei Tuifly. Der Standort Köln fällt weg, Düsseldorf bleibt aber wichtigste Station mit fünf bis sechs Jets. Den Traum von Flügen nach Übersee mit der Airline wird sich aber erst einmal nicht erfüllen.

Der Einbruch des Luftverkehrs führt zu einem radikalen Sparkurs auch bei Tuifly, Deutschlands drittgrößter Airline nach Lufthansa/Eurowings und Condor. Die Tochterfirma des Tui-Konzerns könnte ihre Flotte in den nächsten Jahren von 39 Maschinen auf ungefähr die Hälfte reduzieren. Das kündigte das Management am Freitag intern an. Es sei geplant, die Standorte Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen. Mit den Gewerkschaften muss das Management noch sprechen. Von den knapp 2000 Vollzeitstellen sollen fast 1000 wegfallen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuter. Dies beträfe rund 270 Piloten, etwa 430 Flugbegleiter, rund 190 Techniker sowie rund 100 Beschäftigte in der Verwaltung und beim Bodenpersonal.