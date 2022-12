Neue Angebote für „Travelistas“ Reiseboom füllt bei Tui die Kasse

Neues Wachstum will Vorstandschef Ebel vorrangig generieren, indem das Angebot verbreitert wird. Denn so richtig stark ist Tui bisher nur bei Pauschalreisen, bei denen Flug und Hotel oder auch Kreuzfahrt gekoppelt werden. Hier werden speziell Gutverdiener in Deutschland oder Großbritannien relativ erfolgreich angesprochen.