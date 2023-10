Trotz Lage in Nahost Kunden können Urlaub in Ägypten nicht kostenfrei stornieren

Der formale Grund, warum Kunden von ihren Reisen nach ­Hurghada oder auch nach Luxor nicht einfach zurücktreten können, ist, dass es keine allgemeine Reisewarnung der Bundesregierung für Ägypten gibt. Die allgemeine Sicherheitslage sei „insgesamt weiterhin stabil und ruhig“, heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes. Der Deutsche Reiseverband erläutert, dass Pauschalreisen in der Regel dann abgesagt werden können, wenn sie nicht durchführbar wären – aber dies sei in den Tauch- und Bade­orten am Roten Meer und in Luxor aktuell nicht der Fall: „Die Stimmung in Hurghada“ ist gut, sagte ein Tui-Manager.