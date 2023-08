Umweltfreundlicheres Reisen Tui plant bis zu zehn Nachtzuglinien

Nachdem es beim Nachtzugbetrieb der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) teilweise starke Verspätungen gab, will Tui es besser machen: „So viele Züge verkehren in der Nacht nicht. Darum erwarten wir insgesamt einen stabilen Verkehr“, sagte ein Sprecher. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass Reisende zum Bahnhof kommen, doch der gebuchte Liegewagen fehlt: „Wir wollen nur so viele Betten verkaufen, wie wir sicher anbieten können.“ Die ÖBB hatten erklärt, 13 bei Siemens bestellte Nightjet-Züge würden später als erwartet geliefert – nun sollen sieben ab Herbst verkehren. Es gilt als sicher, dass Reisen per Bahn und speziell per Nachtzug wieder in Mode kommen. Die ÖBB bietet eine Verbindung von München nach Ancona an, die kroatische Bahn holt Gäste an die Adria in Stuttgart und München ab, von Wien geht ein Nachtzug nach Split, und die französische SNCF bietet im Sommer 2023 wieder einen saisonalen Intercités de Nuit von Paris nach Hendaye direkt an der spanischen Grenze an. Außerdem sind ab dem Rheinland tägliche Nightjet-Züge nach Wien zu buchen.