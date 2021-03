Hannover/Berlin : Tui fliegt ab Ende März von Düsseldorf nach Mallorca

Hannover/Berlin Trotz Corona hofft der Veranstalter auf viele Kunden im Lauf von Frühling und Sommer.Tests sollen helfen, die Preise sind laut Tui günstig. NRW will hierzulande Ostern Ferienwohnungen öffnen, sofern es möglich ist.

Andryszak erwartet, dass diese Woche die Reisewarnung der Bundesregierung für Mallorca bereits aufgehoben wird, weil dort die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich unter dem Richtwert von 50 liegen würde. Am 27. März will Tui dann ab Düsseldorf , Frankfurt und Hannover wieder auf die Ferieninsel starten. Im Sommer wird Tui Fly dann wieder täglich von sieben deutschen Flughäfen auf die beliebteste Ferieninsel der Deutschen fliegen. 900 Hotels stehen zur Auswahl, die sukzessive öffnen sollen.

Trotz solcher Rabatte berichtet Tui allerdings, dass viele Reisende teurere Reisen buchen als in den Vorjahren. Das läge daran, dass oft besonders gute Hotels reserviert werden, nachdem viele Familien viele Monate lang nur sehr wenig Geld haben ausgeben können, so Andryszak.

Als Zielregion rechnet der Manager vorrangig mit einer sehr hohen Nachfrage nach innerdeutschen Urlaubsreisen. Aber es gebe hierzulande nicht genügend Unterkünfte, um im Juli und August alle an Urlaub interessierten Bürger aufzunehmen, sagte er. Bei Flugreisen seien Kreta , Rhodos und Kos in Griechenland beliebteste Ziele, wobei er es für denkbar hält, dass Mallorca bald wieder am meisten gebuchtes Ziel ist: „Viele wollen dahin, wo es 2019 schön war.“ Auch die Türkei sei ein für viele Urlauber interessantes Ziel wegen günstiger Preise.

Bezüglich der Teststrategie stimmt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zu. Er sagte am Montag, er hoffe, dass über Ostern Reiseziele in NRW und Deutschland öffnen können: „Wir drängen auf eine Perspektive.“ Spätestens bei der nächsten Konferenz von Bund und Ländern zur Corona-Politik am 22. März solle es Entscheidungen geben. Er sei sehr enttäuscht, dass die Bundesregierung keinen Plan habe, wie Corona-Testergebnisse in eine App integriert werden, damit auf diesem Weg Zugangskontrollen beispielsweise in Zoos oder Restaurants erleichtert werden können. Nun müsse sich das Land NRW eine eigene Strategie überlegen.