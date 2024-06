Viele Schnäppchen aktuell Tui erwartet 300.000 neue Kunden wegen FTI-Pleite

Baumert sagte, gerade die Mittelmeerziele seien dieses Jahr sehr begehrt. Bei der Anreise mit dem Auto liegt Italien noch vor Deutschland und Österreich bei Tui, was daran liegt, dass Kunden Unterkünfte im deutschsprachigen Raum lieber direkt statt über den Veranstalter buchen. Bei Flugreisen in der Mittelstrecke sind die beliebtesten Tui-Ziele Mallorca, Antalya in der Türkei sowie die drei griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Fernreisen würden aktuell sehr stark anziehen, wobei speziell die USA sehr gefragt seien. Stark setzt Tui künftig auf Ziele in Afrika wie Gabun und Senegal. Kurzfristig seien viele Schnäppchen bei Urlaubsreisen zu erwarten, weil freie Kapazitäten für Hotels und Flüge auf den Markt drängen, die eigentlich ja an FTI vergeben worden waren. „Das muss nun schnell wieder neu verkauft werden“, so Baumert. Besonders Reisen nach Ägypten, in die Türkei sowie nach Italien und Portugal werden deshalb aktuell häufig angeboten, auch Tui macht einige Sonderangebote.