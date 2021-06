„Die Wohlhabenden reisen immer“ : Tui auf Aufholjagd beim Sommergeschäft

Hannover Deutschlands größter Tourismuskonzern meldet viele neue Gäste. Die Kunden hätten hohen Nachholbedarf nach Urlaub und hätten viele Fragen. Beliebtestes Ziel ist wie zu erwarten Mallorca. Auf Platz Zwei liegt Kreta, doch eine bestimmte Urlaubsregion mehr im Osten rückt vor. In Mallorca müssen sich die Urlauber auf einen unerwarteten Mangel einstellen.

(rky) Deutschlands größter Tourismuskonzern Tui meldet rapide ansteigende Buchungen, nachdem für viele Reiseländer die Einreiserestriktionen weggefallen sind. „Wir haben einen extremen Nachholeffekt“, sagte Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak am Mittwoch bei einem Pressegespräch. „Die Aufholjagd für den Sommerurlaub ist gerade in vollem Gange, und die Konsumlaune für Reisen scheint täglich zuzunehmen.“

Konkret nehme das Unternehmen aktuell mehr neue Buchungen für den Sommer an als im Juni 2019, also im letzten Jahr vor Ausbruch der Corona-Krise. Und während bis vor wenigen Tagen noch völlig unklar war, wann welche Länder Europas öffnen werden, sei nun klar, dass fast alle Feriengebiete des Kontinents und auch der Türkei öffnen. Als Ergebnis rechnet Andryszak damit, dass in in dieser Sommersaison rund 75 Prozent so viele Bürger eine Tui-Reise machen wie 2019 im selben Zeitraum.