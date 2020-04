Düsseldorf : Reisende können bei Stornos auf Bargeld hoffen

Düsseldorf Alltours und Schauinsland wollen stornierte Reisen auszahlen, auch Marktführer Tui kapituliert vor der Rechtslage, bietet aber schöne Prämien, wenn Kunden einen Gutschein als Ersatz annehmen. Die ganze Branche fürchtet Insolvenzen.

Während die deutsche Tourismusbranche als Ganzes hofft, dass die EU ihr erlaubt, geplatzte Reisen nur in Gutscheinen statt in Bargeld auszuzahlen, gehen einzelne Unternehmen auf ihre Kunden zu. Die Veranstalter Alltours aus Düsseldorf und Schauinsland aus Duisburg haben angekündigt, das Geld für bis zum 30. April stornierte Reisen in bar auszuzahlen, wenn Kunden dies wollen. Ähnlich verfahren DER Touristic aus der Rewe-Gruppe und die Kreuzfahrtreederei Aida. Marktführer Tui folgt dem Trend teilweise: Der Konzern aus Hannover kündigte zwar an, dass es pro Person bis zu 150 Euro an weiterer Prämie gibt, falls Bürger bis Ende 2021 ihnen zustehendes Geld in eine spätere Reise tauschen. Aber das Geld werde „auf Wunsch auch vorher“ überwiesen. Anders formuliert: Tui hält sich an die aktuelle Rechtslage, um drohenden Klagen von Kunden zu entgehen.