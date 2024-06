TV-Duell gegen Biden Aktien von Trump-Medienunternehmen steigen nach Debatte

Analysten der Citygroup erklärten, das Interesse an Trump Media & Technology könne aufgrund der Schlagzeilen nach der Debatte steigen. Die Aktien von Trump Media & Technology, die unter dem Tickersymbol „DJT“ gehandelt werden, gerieten seit ihrem Debüt Ende März unter Druck. Sie schwankten immer wieder stark, teilweise um zweistellige Prozentwerte an einem Tag. Dies galt besonders am Tag nach Trumps Verurteilung in seinem Schweigegeldprozess. Am 26. März erreichte das Papier im Intraday-Handel einen Höchststand von fast 80 Dollar.