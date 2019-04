Erdöl-Exporte : Trump erhöht Sanktions-Druck auf den Iran

Istanbul Die US-Regierung will den Regime-Wechsel in Teheran. Experten zweifeln, dass die Sanktionsstrategie aufgeht.

Die iranischen Ölausfuhren, die vor den Sanktionen bei etwa 2,5 Millionen Barrel pro Tag lagen, sind seitdem auf etwa eine Million zurückgegangen. Nun sollen die Exporte völlig gestoppt werden, um die iranische Wirtschaft in die Knie zu zwingen und die Regierung in Teheran zu veranlassen, ihre „destabilisierenden Aktivitäten“ im Nahen Osten einzustellen, wie es offiziell in Washington heißt. Demnach soll der iranische Einfluss in Ländern wie Syrien, Irak und Jemen begrenzt werden.