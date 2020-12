Trump, Brexit, Impfung : Was 2021 in der Wirtschaft besser wird

Was 2021 in der Wirtschaft besser wird

Düsseldorf Ökonomisch läuft es in Deutschland besser, als die trüben Innenstädte ahnen lassen. Trump ist weg, die Sparkonten sind voll, die Lieferketten sind intakt – auch die Dynamik kehrt zurück.

Geschlossene Läden, aufgegebene Restaurants, ausgestorbene Reisebüros: In deutschen Innenstädten sieht es derzeit trostlos aus. Und dass der Lockdown am 10. Januar endet, gilt angesichts der Infektionszahlen als nahezu ausgeschlossen. Wird 2021 ein düsteres Jahr? Nein, das muss nicht sein! Der deutschen Wirtschaft geht es besser, als verschlossene Türen glauben lassen. Und es blühen gleich mehrere Pflänzchen der Hoffnung.

Stabile Lieferketten Anders als im Frühjahr sind bei diesem Lockdown keine Lieferketten gerissen: Der Nachschub an Rohstoffen läuft, auch der Export von Maschinen, Chemie und Autos, vor allem nach China und in die USA. Das zeigt auch der Containerumschlag-Index des Essener Forschungsinstitutes RWI: „Der Containerumschlag scheint sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. Der Welthandel hat sich offenbar weitgehend von seinem Einbruch im Frühjahr erholt“, sagt RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Zudem haben Unternehmen und Arbeitnehmer gelernt, mit der Krise umzugehen. Notbetreuungen in Kitas und Schulen funktionieren. Ganze Belegschaften arbeiten im Homeoffice. Beim Versorger Uniper etwa sind in der Düsseldorfer Zentrale nur noch 60 Mitarbeiter vor Ort statt sonst 2500.