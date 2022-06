Last-Minute-Reisen und 9-Euro-Ticket : Trotz Flugchaos in die Ferien - wo es noch Angebote gibt.

Die Fähre nach Borkum ist ab Düsseldorf auch gut mit dem 9-Euro-Ticket erreichbar. Foto: dpa/Sina Schuldt

Wenige Tage nach Start der NRW-Sommerferien gibt es noch viele Reise-Angebote für Kurzentschlossene. Mallorca ist für 600 Euro drin, Griechenland auch. Das 9-Euro-Ticket ermöglicht die bequeme Anfahrt zur Fähre nach Borkum und Norderney, ab Weeze ist auch Pauschalurlaub in der Türkei ohne Drängelei wie in Düsseldorf möglich.

Verkehrte Welt? In Düsseldorf und Köln sagt Eurowings aktuell laufend Flüge ab, doch gleichzeitig lassen sich halbwegs günstige Tickets auch für diese Tage noch erwerben. Für Samstag dieser Woche ließ sich am Mittwoch bei dem Lufthansa-Ableger ein Direktflug von Düsseldorf nach Mallorca ab 65 Euro buchen. Das ist zwar nur mit kleinem Handgepäck, aber auch mit 23 Kilo Gepäck sind nur rund 107 Euro fällig. „Die Menschen sind zwar beunruhigt, weil es soviel Ärger rund um die Fliegerei gibt“, sagt Ute Dallmeier, Chefin des First Reisebüros in Mönchengladbach, „aber gleichzeitig sehen wir eine Reiselust wie schon lange nicht.“

Dies bestätigen die großen Reiseanbieter. „Die Nachfrage ist auch nach Start der NRW-Sommerferien sehr hoch“, sagt eine Sprecherin von Alltours. „Die Leute wollen nicht mehr auf dem Balkon sitzen“, ergänzt Jürgen Lamenta, Chef des DER Touristik Reisebüros am Airport Weeze. „Sie suchen auch kurzfristig nach Möglichkeiten.“ „Der Urlaub 2022 wird ein Guter werden“, sagt Stefan Baumert, Chef von Tui Deutschland. Und weil die Kunden weiterhin nach Offerten suchen, hat der Tourismusgigant die verfügbaren Betten und Flüge noch einmal für die nächsten Wochen aufgestockt. Baumert sagt, wer nun eine Reise reserviere, erhalte eventuell noch einen guten Preis, weil halbwegs günstige Pakete noch unverkauft sind, während zusätzlich eingekaufte Hotels teurer werden. Baumert: „Es gibt noch Pauschalreisen in den Systemen, deren Preise im letzten Jahr ausverhandelt wurden. Wenn diese Kontingente allerdings ausgeschöpft sind, können sich gestiegene Preise deutlich bemerkbar machen.“

Dabei zeichnet sich ab, wo es eher noch viele freie Betten gibt und wo es eher knapp wird. Fast ausgebucht sind bei Tui im Juli und August die Nordseeinseln in Deutschland, die Algarve in Portugal, Rhodos und Kos in Griechenland sowie die Partyinsel Ibiza. Massenhaft Betten frei sind in Frankreich, Polen, Bulgarien sowie der Türkei. „Da fehlen ja nun die russischen Gäste“, sagt ein Brancheninsider, „also sind Deutsche umso willkommener.“ Bei vielen anderen Zielen wie Mallorca, Italien, Zypern, Festland-Spanien oder einigen Zielen in Bayern lässt sich mit etwas Flexiblität ein halbwegs schönes Angebot finden.



Autoreisen

Was bedeutet dies konkret? Um den Nervereien an den Airports zu entgehen, bieten sich per Auto oder Zug erreichbare Ziele mit am besten an.

Eine Woche im Drei-Sterne-Seehotel Sissi in Zell am See kostet im Juli ab 210 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück bei eigener Anreise, meldet Tui.

Mehr als das Doppelte ist im Vier-Sterne-Hotel TUI Blue Montafon in Vorarlberg für eine Woche fällig im Doppelzimmer inklusive Frühstück bei eigener Anreise.

Eine Woche im Vier-Sterne TUI Kids Club Van der Falk Linstow in Linstow kostet im Juli ab 385 Euro pro Person im Apartment bei eigener Anreise. Kinder wohnen kostenfrei.

Laut der Plattform Hometogo sind in Kroatien viele hundert Häuser und Ferienwohnungen auch Mitte Juli frei – ab 1500 Euro ist eine Buchung gut möglich.

Bei Tui kostet eine Woche im Vier-Sterne-Hotel Blue Makarska 704 Euro pro Person inklusive Halbpension – aber Kinder sind nicht zugelassen, 1600 Kilometer Anreise sind aber auch ein Wort.



9-Euro-Ticket auch eine Option

Manche Ziele sind auch ohne riesigen Aufwand mit dem 9-Euro-Ticket erreichbar. Nach Borkum geht die Fähre ab Emden. Dorthin kommt man per Nahverkehrszug mit einmal Umsteigen in Münster, wenn man aus Düsseldorf kommt. Die Zugfahrt braucht vier Stunden, die Fähre rund eine Stunde. Das Doppelzimmer im Hotel Nadaje in Borkum kostet dann ab diesem Samstag zwar 100 Euro die Nacht pro Person inklusive Frühstück, aber die Reisekosten sind mit 45 Euro für die Fähre erschwinglich (plus 9-Euro-Ticket). Ein Appartement in Borkum ist für 600 Euro bei Booking.com zu finden für eine Woche.

Nach Norderney und Juist geht es mit der Fähre ab Norddeich-Mole. Dorthin braucht man oder Frau per Regionalzug fünf Stunden und zweimal Umsteigen (in Münster und Emden). Das mag anstrengend sein, aber Drängeln am Airport ist auch nicht toll.

Die Suche bei Booking.com ergibt, dass ab dem 2. Juli ein Appartement in Norderney für zwei Personen für 850 Euro die Woche zu buchen ist. Ein Schnäppchen ist das nicht, aber auch nicht extrem teuer. Die Fähre kostet 22,50 Euro hin und zurück, nach Juist sind 37,50 Euro fällig.





Fliegen trotz Warten oder auch ohne Warten

Zu den Flugreisen. Der Veranstalter Schauinsland meint, nach Griechenland und Mallorca seien in der Hochsaison noch Pauschalreisen ab 500 Euro zu erhalten für eine Woche. Fakt ist: Ab 600 Euro sind auf der Homepage der Duisburger Firma tatsächlich Angebote nach Samos, Korfu oder Cala Ratjada in Mallorca für eine Woche ab dem 17. Juli zu finden. Düsseldorf ist meistens Abflugort, laut Schauinsland kann man eventuell sparen, wenn man aus anderen Bundesländern startet. Für echte Sparfüchse rät die Firma zu Bulgarien und der Türkei.

Auch Kreuzfahrten sind noch frei. Zwei Erwachsene und zwei Kinder können mit der Aida ab Palma de Mallorca für eine Woche Urlaub machen ab dem 9. Juli. Der Preis liegt bei 3258 Euro inklusive Flug ab Köln. Darauf macht Expertin Dallmeier aufmerksam.

Ein Geheimtipp sei erwähnt, um den Warteschlangen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn zu entgehen. Am Airport Weeze geht es nämlich deutlich ruhiger als an den zwei Großflughäfen zu. Reisen mit dem Billigflieger Ryanair sind ab Weeze also eine Option. Frankreich, Spanien und Italien gehören zu den Zielländern.