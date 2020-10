Herbstprognose der Bundesregierung : Altmaier verströmt Zuversicht – trotz des Lockdowns

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin. Foto: dpa/Michele Tantussi

Berlin Wie sehr der Wirtschaftsminister nach den jüngsten Lockdown-Beschlüssen von Bund und Ländern darum bemüht ist, die Stimmung unter Unternehmen und Verbrauchern zu stabilisieren, zeigt sich an den vielen aufmunternden Worten, die Peter Altmaier an diesem Freitag findet. Deutlich schneller als erwartet habe sich Wirtschaft im dritten Jahresquartal vom wirklich schlimmen zweiten Krisen-Quartal erholt, sagt Altmaier bei der Vorstellung seiner Herbstprognose.

Statt um 5,8 Prozent werde die Wirtschaft im laufenden Jahr um 5,5 Prozent schrumpfen. Sie würde damit genauso stark einbrechen wie vor elf Jahren während der Finanzkrise. Im kommenden Jahr soll sie dann wieder um 4,4 Prozent wachsen, und 2022 nochmals um 2,5 Prozent. In zwei Jahren werde man wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben, so Altmaier. Die Zahl der Arbeitslosen soll nach seiner Prognose im Jahresdurchschnitt 2021 sogar wieder um 100.000 auf 2,6 Millionen sinken. Doch er gesteht auch ein: „Wir stehen aktuell an einem Scheideweg. Das Pendel kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen.“ Nur wenn es gelinge, die Kurve der Neuinfektionen wieder abzuflachen, könne sich der Erholungsprozess der Wirtschaft dauerhaft fortsetzen „und schwerer Schaden für Unternehmen und Beschäftigte verhindert werden“.