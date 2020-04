Corona-Krise und Teuerung : Trotz der Geldflut kaum Inflationssorgen bei Ökonomen

Berlin Fallende Ölpreise haben die Inflation in Deutschland spürbar gedämpft. Die Verbraucherpreise stiegen im März nur noch um durchschnittlich 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat. Doch droht langfristig mehr Inflation, weil die Europäische Zentralbank (EZB) die Kreditnachfrage ankurbelt und Staaten sich massiv verschulden?

Im Februar hatte die Teurerung noch bei 1,7 Prozent gelegen. Die niedrigere Inflationsrate im März ist vor allem auf den Absturz der Ölpreise zurückzuführen. Dadurch verbilligte sich Energie um 0,9 Prozent im Vergleich zum März 2019. Vor allem Heizöl verbilligte sich deutlich, auch Benzin wurde günstiger. Rohöl hat sich wegen der weltweiten Rezession infolge der Coronavirus-Pandemie stark verbilligt. Nahrungsmittel verteuerten sich dagegen im Jahresvergleich um 3,7 Prozent und damit so kräftig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. „Hier stiegen insbesondere die Preise für Fleisch und Fleischwaren sowie Obst mit jeweils 8,8 Prozent“, so das Statistikamt.

Die Teuerungsrate dürfte aber im laufenden Jahr auf 0,6 Prozent fallen, sagen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem jüngsten Gutachten voraus. „So dürften sich die privaten Haushalte mit Konsumausgaben, bei denen Begegnungen mit anderen Personen das Ansteckungsrisiko erhöhen, vorerst zurückhalten“, heißt es darin. „Die geringere Nachfrage in diesen Bereichen wirkt in der Tendenz preisdämpfend.“ Demgegenüber dürften sich die Preise dort erhöhen, wo sich das Angebot aufgrund von Engpässen durch gestörte Lieferketten oder fehlende Arbeitskräfte verknappe.