Zuwächse nach China und Belgien : Exporte in NRW 2020 leicht gestiegen

Am Containerhafen in Duisburg Ruhrort werden Container verladen. (Archivfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Trotz der Corona-Pandemie konnten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ihr Exportvolumen leicht steigern. Aber nicht alle Länder waren gleichermaßen dafür verantwortlich.

Gemessen am Exportwert gingen die Ausfuhren aus NRW in die Niederlande und in die Schweiz am stärksten zurück. Die höchsten Zuwächse gab es bei den Exporten nach China und Belgien.