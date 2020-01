Japanischer Autobauer : Toyota investiert mehr als 350 Millionen Euro in Entwicklung von E-Flugtaxis

Toyota investiert mehr als 350 Millionen Euro in Entwicklung von E-Flugtaxis

Toyota-Präsident und CEO des Unternehmens Akio Toyoda spricht auf einer Pressekonferenz in Las Vegas das Konzept der Flugautos vor. Foto: AFP/ROBYN BECK

Tokio Der japanische Autobauer Toyota investiert knapp 400 Millionen Dollar in ein US-Startup, das elektrische Flugtaxis entwickelt. Hyundai steckt 100 Millionen Euro in britischen E-Lastwagen-Entwickler.

Der japanische Autobauer Toyota investiert knapp 400 Millionen Dollar in ein US-Startup, das elektrische Flugtaxis entwickelt. Toyota steige mit 394 Millionen Dollar (353 Millionen Euro) bei dem in Kalifornien ansässige Unternehmen Joby Aviation ein, teilte Toyota-Chef Akio Toyoda am Donnerstag mit. Das japanische Unternehmen solle dadurch von einem "Autobauer zu einem Mobilitätsunternehmen" weiterentwickelt werden.