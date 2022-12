Flexoption erleichert Umbuchen Touristiknachfrage steigt stark

Darum hätten auch in diesem Jahr mit dem Abflauen der Pandemie immer mehr Bürger noch gebucht, während er nun die größte Welle Anfang 2023 erwartet: „Der erwartete Buchungsgipfel liegt im Januar und Februar noch vor uns.“ Im Sommer habe der Umsatz in vielen Regionen bereits über den Werten von 2019 vor Corona gelegen. Reisen in die Türkei hätten doppelt so viel Geld gebracht wie vor drei Jahren, die Zahl der Buchungen für Griechenland sei um 50 Prozent gestiegen, der gesamte Mittelmeerraum habe um 40 Prozent zugelegt.