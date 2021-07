„Sicher sehen wir uns wieder“ : Kampagne soll Tourismus in Nordrhein-Westfalen stärken

Der Rursee in der Eifel: Der Tourismus in NRW soll gestärkt werden. Foto: Shutterstock/Joppi

Düsseldorf Aufgrund der dynamischen Pandemielage ist der Urlaub in Deutschland gefragt. Geht es um Reiseziele, denken viele dabei zuerst an den Süden oder Norden – und nicht an NRW. Ein Kampagne soll das ändern.

Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in Nordrhein-Westfalen haben während der Corona-Pandemie bisher 2,9 Milliarden Euro Wirtschaftshilfe und Entschädigungen von Bund und Land bekommen. „Das war notwendig – und ein Kraftakt“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bei der Vorstellung einer neuen Tourismus-Kampagne des Landes. Mit der Kampagne „Sicher sehen wir uns wieder“ wollen das Land und „Tourismus NRW“ für den Urlaub in Nordrhein-Westfalen werben – vor allem bei Bürgern aus anderen Bundesländern.

Wenn es um Urlaub in Deutschland gehe, werde meist zuerst in den Norden und den Süden geschaut, sagte Achim Schloener, Vorstandsvorsitzender von „Tourismus NRW“. Die Kampagne, für die das Land 800.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt hat, soll dabei helfen, das zu ändern. „Wir wollen gezielt Neukunden für Übernachtungsreisen holen“, sagte Minister Pinkwart.

Trotz der Lockerungen und der hohen Impfzahlen gebe es aber weiterhin Schwierigkeiten für die Branche. „Wir stehen vor einer grünen Ampel, aber wir kommen noch nicht so richtig vorwärts“, so Achim Schloener. Weiter fehle dem Gewerbe Personal, viele hätten gekündigt, weil der Job seit der Pandemie nicht sicher gewesen sei, sagte Schloener. „Es braucht das Vertrauen der Gäste in die Branche.“