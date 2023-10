Grüner Strom Total Energies kauft Düsseldorfer Ökostromhändler

Der französische Energiekonzern Total (seit 2021 Total Energies) erwirbt den am Düsseldorfer Flughafen sitzenden Ökostromhändler Quadra Energy. Das gaben beide bekannt. Quadra bündelt aktuell rund 5000 Wind- und Solaranlagen mit einer installierten Leistung von ca. 9000 Megawatt in einem „virtuellen Kraftwerk“. Dies entspricht der Leisung mehrerer Kernkraftwerke. Die Firma ist jährlich für rund 16 Terrawattstunden grünen Strom verantwortlich, was rund drei Prozent des deutschen Energiebedarfs bedient und vier Millionen Haushalte versorgen kann.