Tipps für die Versicherungssuche : Eine Haftpflichtversicherung ist ein Muss

Düsseldorf Ein Unfall im Straßenverkehr, ein zerstörter Fernseher, eine kaputte Vase: Ohne Police kann das schnell teuer werden. So finden Sie die richtige.

Ein Besuch bei Freunden, eine kleine Unaufmerksamkeit – und schon fällt die teure Ming Vase vom Schrank und geht kaputt. Wer nicht versichert ist, muss bei solchen Missgeschicken im Zweifel tief in die Tasche greifen, um den versehentlich verursachten Schaden zu ersetzen. Wer aber eine private Haftpflichtversicherung hat, kommt besser weg: Sie übernimmt in der Regel den angerichteten Schaden. So eine Versicherung haben aber nicht alle Menschen in Deutschland.