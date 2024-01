Wohnen auf wenig Platz Was beim Bau eines Tiny House zu beachten ist

In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 41 Prozent Ein-Personen-Haushalte, die rein logisch als erste in Frage kämen. Doch nicht für jeden wäre ein Tiny House etwas. Laut Verband sammeln sich unter den Interessenten Minimalisten, Personen, die Eigentum schaffen oder sich in ihrer Wohngröße reduzieren möchten oder die in einer Gemeinschaft in einer Tiny House Siedlung wohnen wollen. Auch eine Nutzung als Ferien- oder Wochenendhaus ist realisierbar. Sind die kleinen Häuser mobil, können sie temporäre Standortwechsel und berufliche Mobilität ermöglichen. Nachhaltig sind die Tiny Houses laut Verbraucherzentrale NRW hingegen weniger: So benötige die Lebensweise „mehr Material, mehr (Grund-)fläche und mehr Energie“.