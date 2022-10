Wechsel bei Douglas : Tina Müller räumt den Chefsessel

Tina Müller wechselt von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat des Parfümeriekonzerns Douglas. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nach fünf Jahren an der Spitze des Parfümeriekonzerns Douglas wechselt die Managerin auf eigenen Wunsch in den Aufsichtsrat. Ihr Nachfolger als Vorsitzender der Geschäftsführung wird der Niederländer Sander van der Laan.

Es ist das Ende einer Ära: Tina Müller (54), seit fünf Jahren an der Spitze des Parfümeriekonzerns Douglas, gibt zum 1. November den Chefposten auf und wechselt nach Unternehmensangaben „auf eigenen Wunsch“ in den Aufsichtsrat. Ihr Nachfolger kommt aus den Niederlanden, heißt Sander van der Laan und stand bis April dieses Jahres an der Spitze des Non-Food-Handelskonzerns Action. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Sander van der Laan einen ausgezeichneten Manager mit ausgewiesener Retail-Erfahrung und einer stark ausgeprägten Führungspersönlichkeit gewonnen haben. Zugleich danke ich Tina Müller im Namen des gesamten Aufsichtsrats für ihren herausragenden Beitrag zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens und bedaure ihr Ausscheiden“, erklärte Douglas-Aufsichtsratschef Henning Kreke.

Ungeachtet der Eloge aus dem Munde des Chefkontrolleurs überrascht zumindest der zeitliche Ablauf. Während der Abschied einer Führungskraft und die Bekanntgabe der Nachfolge oft mit monatelangem Vorlauf intoniert werden, sind es bis zum Wechsel im Douglas-Spitzenmanagement nur noch eineinhalb Wochen. Der Vorgang hat Raum geschaffen für viele unbestätigte Spekulationen – über angebliche Unstimmigkeiten, was die strategische Ausrichtung des Konzerns angeht, über mögliche Ausstiegsszenarien für den Finanzinvestor CVC, der 85 Prozent der Douglas-Anteile hält, über Headhunter, die schon seit Wochen nach einem Nachfolger für die ehemalige Henkel- und Opel-Managerin gesucht haben sollen.

INfo Mehr als 20 Jahre Handelserfahrung Sander van der Laan ⇥Foto: Douglas Foto: Douglas Letzter Job Sander van der Laan (54) hat zuletzt mehr als sechs Jahre bis April 2022 als Vorstandschef den Non-Food-Händler Action geführt. Unter seiner Führung sei der Umsatz von zwei auf mehr als fünf Milliarden Euro gesteigert worden, heißt es. Vergangenheit Zuvor war van der Laan mehr als 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für das börsennotierte Einzelhandelsunternehmen Ahold tätig – zuletzt als Geschäftsführer der führenden niederländischen Einzelhandelskette Albert Heijn.

Womöglich ist van der Laan geholt worden, um nach Jahren des Wachstums mehr zu integrieren und die Profitabilität des Konzerns zu erhöhen. Dazu gehört auch die Prüfung von Lagern und Filialen auf mögliche Kostensenkungen. Dafür wiederum braucht es keine Beauty-Expertise, die van der Laan auch überhaupt nicht hat. Douglas soll wieder nachhaltig Gewinne machen, damit der Konzern für Investoren attraktiver wird. Nur dann würde ein Börsengang in Reichweite rücken oder eine andere Exit-Alternative für den Finanzinvestor CVC, seit 2017 größter Anteilseigner bei Douglas. Derzeit ist beides wohl noch kein Thema. Auch wenn Douglas dem Vernehmen nach den Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende September) auf 3,6 Milliarden Euro und den Vorsteuergewinn (Ebitda) von 19,3 Millionen Euro wieder um mehr als die Hälfte gesteigert haben soll.

Auch CVC-Deutschland-Chef Alexander Dibelius hat zwar die zum Abschied einer Führungsfigur üblichen Lobeshymnen gesungen („Tina Müller hat Douglas eine moderne, digitale Ausrichtung verliehen, den E-Commerce-Umsatz verdreifacht und in diesem Jahr Rekordumsätze und ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt, nachdem sie das Unternehmen sicher durch die Pandemie gesteuert hat“), aber die Pläne des Eigentümers deckten sich vermutlich nicht mit denen der Vorstandsvorsitzenden. So habe Tina Müller von sich aus die Konsequenzen gezogen, heißt es im Umfeld des Unternehmens. Was sie jetzt machen wird, ist offen.

Auf jeden Fall endet in wenigen Tagen die Vorstandszeit einer Frau, deren Amtsantritt bei Douglas im Jahr 2017 für sie selbst so etwas wie ein Nachhausekommen war. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte hatte sie davor schon in Düsseldorf gelebt und bei Henkel unter anderem das weltweite Haargeschäft und das internationale Gesichts- und Mundpflegegeschäft verantwortet. Bei Opel ersann sie gemeinsam mit anderen die Kampagne „Umparken im Kopf“ und avancierte als Chief Marketing Officer (CMO) zur erfolgreichen Automanagerin.

Ab November 2017 krempelte sie dann Douglas um. Ihre Devise lautete: Forcierung des Onlinehandels, der heute schon doppelt so viel Umsatz macht wie vor Beginn der Pandemie und weniger Verkauf über klassische Filialen (der jetzt bei mittlerweile nur noch einstelligem Onlinewachstum wieder an Bedeutung gewinnen könnte). Douglas wurde mehr denn je zum Omnichannel-Händler, auch wenn die Niederlassungen offiziell stets elementarer Bestandteil bleiben sollten, und entdeckte immer mehr Schönheit, Gesundheit und Beratung als Großthemen.