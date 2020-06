Parfürmeriekonzern Douglas : Tina Müller ist zurück aus der Krankheitspause

Tina Müller in Düsseldorf, kurz vor ihrer Notoperation. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Douglas-Chefin sitzt nach überstandener Notoperation und Reha wieder am Schreibtisch und muss umsteuern. Das Online-Geschäft soll forciert, das Filialnetz neu ausgerichtet werden.

Als Douglas im Mai den krankheitsbedingten Ausfall von Tina Müller bekanntgab, schien völlig unklar, wann die Vorstandsvorsitzende des Düsseldorfer Parfümeriekonzerns an ihren Schreibtisch zurückkehren würde. Sie musste sich einer Notoperation unterziehen und anschließend eine Reha machen. Jetzt ist sie wieder da, genauer gesagt: mit Beginn des zweiten Halbjahres. Der Konzern kündigte am Dienstag die Rückkehr der Vorstandsvorsitzenden für den 1. Juli an. Dazu gibt es ein neues Mitglied im Management, den Restrukturierungsexperten Michael Keppel, der notwendige Veränderungen im Konzern mit umsetzen soll.