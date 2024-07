Urteil des EU-Gerichts Regeln für Tech-Giganten – Tiktok verliert vor EU-Gericht

Bytedance brachte außerdem vor, dass das Unternehmen erst ein neuer Marktteilnehmer sei und Facebooks Meta oder Googles Mutterkonzern Alphabet mit Konkurrenzprodukten ihm schnell die Position streitig gemacht hätten. Dem folgten die Richter nicht: Bytedance sei es gelungen, die Nutzerzahl auf Tiktok „sehr schnell und exponentiell“ zu steigern und innerhalb kurzer Zeit - gemessen an der Nutzerzahl in der EU - eine halb so große Verbreitung wie Facebook und Instagram zu erreichen. Vor allem jüngere Menschen nutzen Tiktok teils intensiv.