TikTok-Trend „Hot Chip“-Hersteller stoppt den Verkauf nach Deutschland

Aufnahmen wie diese werden in Deutschland künftig seltener zu sehen sein, denn der tschechische Hersteller „Hot Chip“ stoppt nun den Export seines gleichnamigen Produkts, das 500 Mal schärfer sein soll als Tabasco-Soße. In einigen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg wurde der Verkauf bereits verboten, Verbraucherschützer fordern das seit einigen Wochen für ganz Deutschland. Nachdem bereits viele Jugendliche mit Atemnot und Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, heißt es jetzt von Hot Chip auf Anfrage des SWR: Die Sicherheit der Verbraucher sei das Wichtigste für das Unternehmen. Deshalb wolle man das Produkt nicht länger nach Deutschland verkaufen. Aber man arbeite an einer neuen Rezeptur, die weniger Capsaicin enthalte und somit auch weniger gefährlich für Kinder und Jugendliche sei. Capsaicin ist der Stoff, der für die Schärfe in Chili-Produkten sorgt.