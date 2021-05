Tierschutz in Ställen : Julia Klöckner zögert weiter mit Tierwohlabgabe

Tierschutz in Ställen

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) wird die von einer Expertenkommission vorgeschlagene Tierwohlabgabe und weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls in deutschen Ställen offenbar nicht mehr in dieser Legislaturperiode angehen. Das lässt sich aus der Antwort des Landwirtschaftsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Fraktion ableiten.

„Im Lichte der Tragweite der angestrebten Transformation ist es notwendig, die vorliegenden Informationen gründlich zu bewerten, zu diskutieren und gegebenenfalls zu vertiefen“, heißt es darin auf die Frage, wann die Ministerin die Vorschläge der so genannten Borchert-Kommission umsetzen wolle. „Daher steht Frau Bundesministerin Julia Klöckner über den Umbau der Nutztierhaltung und die unterschiedlichen Finanzierungsoptionen in einem intensiven gesellschaftspolitischen Dialog“, so das Papier.