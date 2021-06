Streit um Antibiotikum für Hunde : Verfassungsgericht weist Klage von Bayer ab

Leverkusen Bayer hat das Tierarznei-Geschäft zwar bereits verkauft. Doch nun entschieden die Richter über eine frühere Klage gegen ein tschechisches Konkurrenzprodukt - und wiesen sie ab. Auch Bayers Grundrecht auf Berufsfreiheit sei nicht verletzt.

Bayer erlebt eine neue Schlappe vor Gericht. Dieses Mal geht es nicht um den Unkrautvernichter Glyphosat, sondern um Baytril,ein Antibiotikum für Hunde, Katzen und Rinder. Der Leverkusener Konzern wehrte sich gegen ein tschechisches Konkurrenzunternehmen, das ein Nachahmerprodukt auf den Markt brachte, und gegen die Umstände der Zulassung. Doch das Bundesverfassungsgericht wies die Klage nun ab. Die beiden klagenden Tochterunternehmen von Bayer seien weder in deutschen noch in europäischen Grundrechten verletzt, teilte das Karlsruher Gericht am Dienstag mit.