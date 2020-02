Industrie-Ikone : Thyssenkrupps Stahlchef Desai muss gehen

Duisburg Inmitten der Verhandlungen zur „Stahlstrategie 2030“ wird der Finanzer abberufen. Es folgt ein operativer Manager.

Der Vorgang ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Desai, der erst im vergangenen Jahr als Stahl-Finanzchef auf den Chefposten aufgerückt war, befand sich inmitten der Gespräche zur „Stahlstrategie 2030“ mit den Arbeitnehmern. Dabei geht es auch um den vom Konzernmanagement angekündigten Abbau von 2000 Stellen. Branchenbeobachter rechnen damit, dass bei einer Aufgabe des kriselnden Segments Grobblech die Zahl auf 2500 bis 2800 Stellen in die Höhe schnellen könne. Die IG Metall pocht auf den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und will zudem ein Wörtchen bei der Umstellung der Produktion mitsprechen.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es bei den Verhandlungen augenscheinlich über die Höhe der dringend benötigten Investitionen in die Stahlsparte. Die Gewerkschaft hatte Investitionen von 1,5 Milliarden Euro zusätzlich zu den ohnehin zugesagten jährlichen Ersatzinvestitionen gefordert. Thyssenkrupp-Chefin Merz hatte bei der Hauptversammlung 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt .

Desais Ablösung kommt also zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, dass er gehen könnte, stand jedoch seit einer Personalie im Raum. Schließlich hatte Thyssenkrupp-Chefin Merz erst kürzlich Klaus Keysberg in den Konzernvorstand berufen und diesen für das Materialgeschäft – also auch den Stahl – verantwortlich gemacht. Desai muss dies als Bevormundung empfunden haben. „Es sieht so aus, als sei das Verhältnis zwischen Keysberg und Desai nie ein richtig gutes geworden“, heißt es aus dem Unternehmensumfeld.