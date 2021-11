Stellenabbau setzt sich fort, Aktie legt zu : Thyssenkrupp will wieder Milliardengewinne machen

Essen Der Konzern hat inzwischen 7800 der angekündigten 12.000 Stellen abgebaut. Er prüft, die Stahlsparte in die Eigenständigkeit zu entlassen. Die Aktie legt zu, auch wenn die Dividende erneut ausfällt. Für dieses Jahr soll sie wieder gezaht werden. Vorstandschefin Merz spricht von einer Trendwende.

Stand beim Umbau: „Nach gut zwei Jahren intensiver Transformation können wir heute sagen: Die Trendwende ist erkennbar, es geht in die richtige Richtung bei Thyssenkrupp. Trotzdem bleiben noch große Herausforderungen“, sagte Vorstandschefin Martina Merz. Zugleich betonte sie: „Die Pandemie hat uns aufgehalten, aber nicht zurückgeworfen.“ Das Wasserstoff-Geschäft könnte mit einem Minderheitsanteil an die Börse gebracht.

Zukunft der Stahlsparte: Was aus der Keimzelle des Unternehmens wird, ist nicht nur wichtig für Tausende Mitarbeiter, sondern auch für die Zukunft des gesamten Konzerns. Immerhin fuhr die Sparte im abgelaufenen Jahr wieder einen Gewinn von 116 Millionen Euro ein. Im Vorjahr hatte sie noch mit einem Verlust von 820 Millionen Euro den ganzen Konzern belastet. Dämpfend wirkten die steigenden Rohstoffkosten sowie Einschränkungen in der Produktion wegen der Instandhaltung am Hochofen 1 in Duisburg. Der Vorstand arbeitet an einer Verselbständigung. Wie lange der Stahl noch zum Konzern gehört, ist offen: Denkbar ist eine teilweise oder komplette Trennung. Neben der Vorbereitung der üblichen Carve-out-Themen prüfe Thyssenkrupp im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, unter welchen Bedingungen der Stahlbereich in die Eigenständigkeit überführt werden könne, sagte Finanzvorstand Klaus Keysberg. Im Frühjahr werde man sich hierzu wieder äußern: „Es ist noch nichts entschieden.“ Der Umbau zu grünem Stahl sei eine Herkulesaufgabe, hier brauche man die Hilfe der Politik.