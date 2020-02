Industriekonzern : Thyssenkrupp informiert über Stahlchef-Abgang

Ein Stahlarbeiter prüft am Hochofen 8 bei Thyssenkrupp in Duisburg die Stahlqualität nach dem Abstich. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Essen Der Essener Industriekonzern trennt sich vom Stahlchef Premal Desai. Das hat der zuständige Thyssenkrupp-Vorstand Klaus Keysberg nun den Mitarbeitern per Brief mitgeteilt. Nachfolger soll Vertriebsvorstand Bernhard Osburg werden.

Das Thyssenkrupp-Management hat am Dienstag die Belegschaft über die Aufhebungsverhandlungen mit dem Chef der Stahlsparte informiert. „Derzeit sind wir mit Premal Desai in Gesprächen bezüglich einer Niederlegung seines Mandats, und es ist in der Tat geplant, dass Bernhard Osburg ihm nachfolgen soll“, schreibt Thyssenkrupp-Vorstand Klaus Keysberg in einem Brief an die Mitarbeiter, der unserer Redaktion vorliegt. Es sei außerdem vorgesehen, dass Carsten Evers die Rolle als Finanzvorstand beim Stahl übernehme. Dieser war bislang für die Finanzen der Automobilsparte zuständig.