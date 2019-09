Industriekonzern : Thyssenkrupp vergoldet Kerkhoffs Abgang

Essen Der scheidende Chef soll eine Abfindung von sechs Millionen Euro erhalten. Das wäre mehr, als sein Vorgänger bekommen hatte.

Wie unsere Redaktion aus Aufsichtsratskreisen erfuhr, soll Kerkhoff jedoch sechs Millionen Euro bekommen. Das wäre mehr als die Zahlung an seinen Vorgänger Heinrich Hiesinger, der nach seinem überraschenden Abgang im Sommer 2018 insgesamt 4,2 Millionen Euro ausgehandelt hatte. Weil sich an dieser Praxis massive Kritik entzündet hatte – immerhin war Hiesinger ja freiwillig gegangen –, sollen die Abfindungsregeln angepasst worden sein. Hätte Kerkhoff freiwillig auf sein Amt verzichtet, wäre er wohl leer ausgegangen.

Kerkhoff hatte während seiner Zeit in Essen viel Unmut auf sich gezogen. In Arbeitnehmerkreisen wurde schon seine Eignung für den Posten des Vorstandschefs hinterfragt. Es gebe kein einziges erfolgreiches Projekt, was der Manager vorzuweisen hätte, ätzte einer hinter vorgehaltener Hand. Allerdings trugen die Arbeitnehmervertreter die Personalie Kerkhoff am Ende mit.