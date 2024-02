Aktie des Stahlkonzerns stürzt ab Thyssenkrupp verbrennt wieder Geld

Thyssenkrupp rutscht tiefer in die Krise: Im ersten Quartal machte der Konzern unterm Strich einen Nettoverlust von 314 Millionen Euro - nach einem Gewinn von 75 Millionen Euro im Vorjahr, wie er am Mittwoch mitteilte. Ursache sind vor allem erneute Abschreibungen auf das Stahl-Geschäft und gestiegenen Zinsen. Auch der Umsatz ging zurück - um neun Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Euro. Und der Konzern verbrennt wieder Geld: Der am Markt viel beachtete Free Cashflow lag bei minus 531 Millionen Euro.