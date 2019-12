Industriekonzern : Thyssenkrupp und IG Metall einig bei Aufzugsparte

Essen Beide Seiten schaffen Regelungen, die bei einem Verkauf oder Börsengang den Beschäftigten Sicherheit geben sollen.

Die Gespräche zwischen Arbeitnehmervertretern und der Führung der Aufzugsparte sowie der Konzernführung von Thyssenkrupp über die Zukunft der Beschäftigten kommen voran. Thyssenkrupp Elevator gilt als Ertragsperle des finanzschwachen Konzerns. Durch einen Börsengang, Komplett- oder Teilverkauf will der Thyssenkrupp-Vorstand frisches Geld einnehmen. Die Beschäftigten fürchten, dass insbesondere beim Verkauf an einen strategischen Investor wie Kone oder Hitachi ein Stellenabbau drohen könnte.

Bereits am Mittwoch waren deshalb 2500 Beschäftigte vor die Zentrale des angeschlagenen Industriekonzerns in Essen gezogen, um ihrer Sorge und ihrer Wut Luft zu machen. Im Anschluss hatte es Gespräche zwischen Management und Arbeitnehmern gegeben, die offenbar gefruchtet haben. Wie die IG Metall am Freitag mitteilte, gebe es eine schriftliche Zusicherung für den Fall eines Börsengangs, einer Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung. Diese sieht vor, dass Tarifbindungen und Mitbestimmungsstrukturen fortgeführt würden. Zudem seien wesentliche Punkte „zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit von Elevator“ fixiert worden. Konkret handelt es sich um Investitionen für Aus- und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung, Qualifizierungsmaßnahmen und Personalentwicklung. Wie hoch diese angesetzt sind, ließ die Gewerkschaft offen.