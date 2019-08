Industriekonzern : Thyssenkrupp stellt drei Geschäftsfelder infrage

Nach einem massiven Gewinnrückgang prüft der Konzern die Sanierung oder Aufgabe von Bereichen mit 9300 Beschäftigten.

Die Lage beim Essener Industriekonzern Thyssenkrupp wird immer dramatischer. Am Donnerstag verkündete Vorstandschef Guido Kerkhoff einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 85 Prozent in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 (bis 30. September). Zugleich kassierte er die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Statt 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro wird das bereinigte Ergebnis voraussichtlich nur bei 800 Millionen Euro liegen.

Kerkhoff war bemüht, äußere Faktoren wie die konjunkturelle Eintrübung, die Absatzkrise in der Automobilindustrie sowie massiv gestiegene Eisenerzpreise für die schlechte Entwicklung verantwortlich zu machen. Allerdings gibt es auch eine Reihe struktureller Probleme, die der Konzern nun angehen will. Drei Geschäftsbereiche hat Kerkhoff identifiziert, die zunächst von einem kleinen Team saniert werden sollen, das direkt an Finanzvorstand Johannes Dietsch berichtet. Im Stahl trifft es die Grobbleche (etwa 800 Beschäftigte), in der Automobilzuliefersparte den Bereich Federn und Stabilisatoren (3600 Mitarbeiter) und den Anlagenbau für die Automobilindustrie (4900 Beschäftigte). Sollte die Restrukturierung scheitern, will Kerkhoff diese Bereiche loswerden. „Diese Einheiten stehen zwar für nur vier Prozent des Konzernumsatzes, aber für ein Viertel des erwarteten negativen Cashflows in diesem Geschäftsjahr“, sagte er zur Begründung.