Restrukturierungsprogramm vorgestellt Wie geht es mit Thyssenkrupps Stahlsparte weiter?

Das Bangen der Stahlkocher hat noch immer kein Ende: Bei der Aufsichtsratssitzung der Thyssenkrupp Steel am Freitag gab es auch nach mehr als fünf Stunden noch keine Einigung darüber, wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll. Zwar stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat ein Restrukturierungsprogramm mit sechs Punkten vor, doch ob die ausreichen, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen, blieb unbeantwortet. So ist weiterhin unklar, wie viele Arbeitsplätze wegfallen sollen und welche Standorte es treffen könnte. Auch die Frage, wie hoch die „Mitgift“ für die Stahltochter der Thyssenkrupp AG sein wird, wenn sie die Sparte endgültig abspaltet, konnte nicht geklärt werden. Nur so viel: Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), an denen die Thyssenkrupp Steel 50 Prozent der Anteile hält, sollen wohl definitiv verkauft werden.