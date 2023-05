Schwere Aufgabe für Miguel Lopez So tickt der neue Chef von Thyssenkrupp

Ausgerechnet an dem Tag, an dem bei der IG Metall die Gleichstellung Einzug hält, wird sie bei Thyssenkrupp wieder abgeblasen. Der Vorstand der mächtigsten deutschen Einzelgewerkschaft hat am Dienstag Vizechefin Christiane Benner für das Amt der Ersten Vorsitzenden vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Stahlkonzern dagegen kürte Miguel Lopez zum neuen Chef - und schickte Martina Merz in die Wüste.