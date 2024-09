Neue Köpfe in Aufsichtsrat und Vorstand Das wird die neue Mannschaft bei Thyssenkrupp Steel

(anh) Mit einem großen Knall und sieben Rücktritten endete die letzte Aufsichtsrats-Sitzung bei Thyssenkrupp Steel. An diesem Donnerstag kommt das Gremium in neuer Besetzung zusammen. Es will nun für Ruhe sorgen und den neuen Vorstandschef für die Stahltochter ernennen. Es soll Dennis Grimm werden, wie unsere Redaktion aus Konzernkreisen erfuhr. Grimm, der das Unternehmen bislang kommissarisch leitet, folgt auf Bernhard Osburg, der am 29. August sein Amt auf Druck von Thyssenkrupp-Chef Miguel López niedergelegt hat. Der Ingenieur Grimm hat viel Branchenerfahrung und kennt seit langem die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) und Thyssenkrupp selbst.