Industriekonzern : Thyssenkrupp vor signifikantem Stellenabbau

Essen Der Vorstand will bis Ende November Details zu den Umbauplänen ausarbeiten. Für die IG Metall wäre eine rote Linie überschritten, sollte der Konzern die Mehrheit an der Aufzugsparte abgeben.

Das Thyssenkrupp-Management hat nach den 150 ranghöchsten Managern auch die gesamte Belegschaft über die anstehenden Sanierungspläne bei der angeschlagenen Industrieikone informiert. Per Videobotschaft und E-Mail richtete sich die neue Thyssenkrupp-Chefin, Martina Merz, an die Mitarbeiter: „Wir befinden uns nach wie vor auf rauer See“, erklärte die vom Posten der Aufsichtsratschefin an die Konzernspitze gewechselte Managerin. „Als Vorstand wollen wir jetzt die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöhen und die Umsetzungsqualität verbessern.“ Sie wolle nichts beschönigen, sagte die 56-Jährige, die Sanierungserfahrung von ihrer langjährigen Tätigkeit beim Technologieriesen Bosch mitbringt. „Es wird zu Einschnitten kommen. Mir ist wichtig, dass wir schnell Klarheit schaffen und umsetzen. wir dürfen nicht nur ankündigen.“ Man wolle als Vorstand das Vertrauen der Beschäftigten zurückgewinnen und das werden man nur mit Taten erreichen, so Merz.