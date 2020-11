Konzern in der Krise : Thyssenkrupp will 5000 zusätzliche Stellen streichen

Thyssenkrupp will 5000 zusätzliche Stellen streichen

Konzern in der Krise

Essen Thyssenkrupp steckt tief in der Krise. Die Corona-Pandemie hat die seit langem anhaltenden Probleme des Traditionskonzerns verschärft. Jetzt will der Konzern noch mehr Stellen abbauen als ursprünglich geplant.

Der angeschlagene Stahl-und Industriekonzern Thyssenkrupp will deutliche mehr Personal abbauen als bisher geplant. In den kommenden drei Jahren sollen zusätzlich 5000 Stellen gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 mit. Den Abbau von 6000 Stellen hatte Thyssenkrupp bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Insgesamt fallen damit 11 000 Stellen weg, 3600 davon sind bereits abgebaut.