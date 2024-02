Job-Abbau bei Thyssenkrupp Kein Steuergeld für Kahlschläge

Noch ist unklar, was Thyssenkrupp mit seiner Stahltochter vorhat. Womöglich sind die 5000 Stellen, über deren Abbau nun spekuliert wird, nur das Ergebnis abstrakter Planspiele von Referenten. Doch Steel-Chefkontrolleur Sigmar Gabriel hat bereits klargemacht, dass der Konzern die Stahltochter grundlegend neu aufstellen muss, und hat selbst einen Stellenabbau ins Spiel gebracht. Konzernchef Miguel López dürfte das nur recht sein – seit Monaten fordert er mehr „Performance“, so seine Lieblingsvokabel, und kommt zugleich beim Verkauf der Stahltochter nicht voran. Dass er bereits im Herbst einen Vorvertrag vorlegen wollte, hat die IG Metall dazu gebracht, ihn „Ankündigungsweltmeister“ zu nennen. Bei dem Traditionskonzern geht es also drunter und drüber.