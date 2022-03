Stahl-Börsengang wird verschoben, neue Kurzarbeit droht : Thyssenkrupp ist zurück in der Krise

Stahlarbeiter am Hochofen in Duisburg. Foto: dpa / Roland Weihrauch

Essen Der Krieg gegen die Ukraine wirft den Konzern zurück in die Krise. Thyssenkrupp-Chefin Merz setzt die Verselbstständigung der Stahlsparte aus. Es droht Kurzarbeit. Die IG Metall fordert den Vorstand auf, am Umbau festzuhalten. Die Aktie verliert kräftig.

Es hätte alles gut werden können: Thyssenkrupp kam bei der Verselbstständigung des Stahls voran, der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lobte den Umbau hin zu grünem Stahl. Und nun macht der Krieg gegen die Ukraine alle Hoffnungen zunichte: Aus der raschen Trennung von der Stahlsparte und einem möglichen Börsengang wird nichts. „Die Folgen des Krieges werden uns und insbesondere den Stahl treffen. Eine Umsetzung der Verselbstständigung ist in diesem aktuell instabilen Umfeld gegenwärtig nicht möglich“, teilte Vorstandschefin Martina Merz mit.

Dabei hatte die Stahlsparte gerade wieder Aufwind: Man profitierte vom Post-Corona-Boom und steigenden Preisen. Jetzt aber fällt der Konzern in den alten Krisenmodus zurück: „Der Vorstand geht aktuell davon aus, dass die globalen Störungen an verschiedenen Stellen der Lieferketten Folgen vor allem für die Stahl- und Autozuliefergeschäft von Thyssenkrupp haben werden“, teilte der Konzern mit.

Sogar Kurzarbeit im großen Stil wird wieder zum Thema. „Angesichts des Krieges haben wir gruppenweit Gegenmaßnahmen ergriffen“, erklärte Merz in einer Mitarbeiter-Info. „Wir stellen Ausgaben auf den Prüfstand, in manchen Bereichen müssen wir uns auf die Notwendigkeit von Kurzarbeit vorbereiten.“ In der Corona-Krise hatte Thyssenkrupp zeitweise 30.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, vor allem im Autozuliefererbereich. Zuletzt war die Zahl der Kurzarbeiter unter 2000 gesunken. Der Konzern hat insgesamt 101.000 Mitarbeiter.

Merz versicherte, der Konzern werde versuchen, Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen an die Kunden weiterzureichen. „Nichtsdestotrotz sind wir nun umso mehr gefordert, in allen Bereichen weiter konsequent an unserer Performance zu arbeiten“, so Merz weiter. Der Konzern muss also noch mehr sparen. Dabei laufen die aktuellen Sparprogramme noch: Bis 2024 will Thyssenkrupp mehr als 12.000 Stellen abbauen, 7800 davon sind bereits entfallen. Allein die Stahlsparte hat mehr als die Hälfte des bis 2026 vorgesehenen Abbaus von 3750 Stellen geschafft. Ein darüber hinausgehender Abbau sei nicht geplant, hatte Personalvorstand Oliver Burkhard im November erklärt. Mal schauen, ob das zu halten ist.

Auch die Aktionäre müssen sich auf trübe Zeiten einstellen. Die Aktie gab nach am Donnerstag um fast neuen Prozent nach und fiel auf 8,70 Euro. Die Zahlung einer Dividende rückt in weite Ferne. Für 2020/2021 waren die Aktionäre bereits leer ausgegangen. Das wird vor allem für die Krupp-Stiftung zum Problem, die fast ausschließlich von der Dividende lebt. Doch der Mittelabfluss setzt sich fort: Der negative Cash Flow lag im November bei 1,3 Milliarden Euro. „Wir wollen den Mittelabfluss stoppen“, versprach der Konzern damals. Und selbst dieses Versprechen nimmt er nun zurück: „Insbesondere wegen der steigenden Rohstoffpreise setzt die Thyssenkrupp AG die Prognose hinsichtlich des Free Cashflows für 2021/2022 aus.“ Man zehrt also weiter die Milliarden auf, die der Verkauf der Aufzugssparte in die Kasse gespült hatte. Doch irgendwann ist das Geld aufgebraucht.

Auch die IG Metall ist besorgt: „Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs wirken sich auch auf eine mögliche Verselbständigung des Stahlgeschäfts aus und drohen dringend nötige Entscheidungen zu verzögern. Dass Prozesse ins Stocken geraten, wird sich nicht vermeiden lassen. Wir können aber die Weiterentwicklung des Konzerns jetzt nicht auf Eis legen und warten, bis wieder bessere Zeiten kommen. Die Konzernführung ist hier gefordert“, sagte Aufsichtsrat und IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner unserer Redaktion. „Der eingeschlagene Weg der grünen Transformation muss trotz der widrigen Umstände weitergehen. Es muss konsequent weiter an Zukunftskonzepten für den Stahl und den ganzen Konzern gearbeitet werden.“