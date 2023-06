Thyssenkrupp bringt Nucera an die Börse Beim Wasserstoff geht es voran, beim Stahl nicht

Von Klarheit ist die Stahlsparte dagegen weit entfernt, auch wenn sie ebenfalls verselbstständigt werden soll. Für Mittwoch hat die IG Metall zum Stahlaktionstag in Duisburg aufgerufen, um Druck auf die EU-Kommission und den Bund zu machen. Die EU hat noch immer kein grünes Licht für die staatliche Milliarden-Förderung gegeben, die Bund und Land für die in Duisburg geplante Direktreduktionsanlage geben wollen. „Wir brauchen für den Stahl endlich eine verbindliche Förderzusage“, sagte Jansen. „Eine mögliche Kürzung der Staatshilfe oder Verzögerung könnte den Bau der Direktreduktionsanlage platzen lassen, und das müssen wir verhindern.“ Die Anlage will Roheisen aus Eisenerz gewinnen, wobei Wasserstoff statt klimaschädlicher Kohlenstoff eingesetzt werden. Wenn es dem größtem Stahlstandort in Europa nicht gelinge, den Weg der Transformation hin zu grüner Produktion zu beschreiten, werde das Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Industriestandortes Deutschlands haben, warnte die Gewerkschafterin.