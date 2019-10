Tourismuskonzerne : Auch zu Weihnachten keine Reisen von Thomas Cook

Oberursel Die Chancen auf eine Staatsbürgschaft sinken weiter.

Gleichzeitig kündigte das insolvente Unternehmen an, frühestens Anfang Dezember neue Buchungen anzunehmen. „Diese Entscheidung macht einen Neustart für Thomas Cook in Deutschland noch schwieriger“, sagt Wissel. Er weist daraufhin, dass die rund 1300 angeschlossenen Reisebüros sich teilweise abkehren werden. „Die haben keine Alternative, als viel mehr mit anderen Veranstaltern zusammenzuarbeiten.“

Dabei spielt eine große Rolle, dass sich immer deutlicher abzeichnet, dass es für Thomas Cook in Deutschland keine Staatsbürgschaft geben wird. „Wir haben bisher keinen zustimmungsfähigen Antrag bekommen“, sagt ein mit dem Vorgängen vertrauter Politiker in Berlin. Dagegen hatte die Bundesregierung im September innerhalb weniger Tage eine Bürgschaft für Condor in Höhe von 380 Millionen Euro inklusive eines Anteils von Hessen genehmigt. Der Ferienflieger Condor und Thomas Cook in Deutschland sind Ableger der britischen Thomas Cook, die am 23. September in Insolvenz ging.