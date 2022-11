Biligflüge im Winter nach Südostasien : „70 Prozent der Passagiere wollen zur WM“

Info

Karriere Der 1961 geborene Thierry Antinori startete seine Karriere bei Air France und war von 1999 bis 2011 Bereichsvorstand bei Lufthansa. 2011 ging er zu Emirates aus Dubai, seit 2019 arbeitet er als Strategiechef für Qatar Airways in Qatar.



Airline Qatar Airways ist faktisch ein Staatskonzern, hat eine Flotte von rund 240 Jets und fliegt in alle Kontinente. Das Unternehmen ist Sponsor des FC Bayern München. Dort drängen aber viele Fans auf ein Ende der Partnerschaft wegen Menschenrechtsverstößen in Qatar und weil sich Vertreter des Staates homophob geäußert haben.