THG-Quote verkaufen So verdienen Sie Geld mit Ihrem E-Auto

Wer moralische Bedenken gegenüber dieser Praxis hat, könnte gewillt sein, seine Quote nicht zu verkaufen. Auf Mineralölkonzerne dürfte das jedoch wenige Auswirkungen haben. „Wenn Privatleute zu wenige Verschmutzungsrechte verkaufen, werden die verbleibenden eingezogen und weiterveräußert“, so Greenpeace. „Die Logik, nicht zu verkaufen, damit Ölkonzerne nicht die Quote bekommen, funktioniert also nicht – weil diese dann von staatlicher Seite weitergegeben werden kann.“ Zumindest in der Theorie. Laut Umweltbundesamt stimmt es, dass die Bundesregierung das Recht zur Auktionierung hätte. Davon wurde aber bisher kein Gebrauch gemacht und bisher sei auch nichts in die Richtung geplant. Unterm Strich passiert bei einem Nicht-Verkauf also nichts.