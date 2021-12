Als Visionärin gefeiert : Geschworene beraten in Prozess von Theranos-Gründerin Holmes

Geschworene beraten in Prozess von Theranos-Gründerin Holmes

Elizabeth Holmes (M) verlässt das Gericht in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Foto: dpa/Nic Coury

San Jose Im Betrugsprozess gegen die einstige Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes haben nun die Geschworenen das Wort. Der Gründerin des gescheiterten Bluttest-Start-ups Theranos wird vorgeworfen, Investoren gezielt hinters Licht geführt zu haben.

Am Freitag (Ortszeit) schlossen Anklage und Verteidigung im kalifornischen San Jose ihre Plädoyers nach rund dreimonatiger Verhandlung ab, am Montag sollen die Geschworenen ihre Beratungen über die Schuldfrage wieder aufnehmen.

Das große Versprechen von Theranos war, Bluttests zu revolutionieren: Nur wenige Tropfen aus dem Finger sollten reichen, um auch umfangreiche Analysen durchzuführen. Das Unternehmen holte sich rund eine Milliarde Dollar bei Investoren. Die Gesamtbewertung reichte dabei in der Spitze bis zu neun Milliarden Dollar, auch das Vermögen von Holmes war damit zumindest auf dem Papier mehrere Milliarden Dollar wert. Die heute 37-Jährige wurde als Visionärin gefeiert und in Magazin-Artikeln mit Apple-Gründer Steve Jobs verglichen - was von ihrer Vorliebe für schwarze Rollkragen-Pullover noch unterstützt wurde.