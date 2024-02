Antrag in Großbritannien gestellt The Body Shop hat Insolvenz angemeldet

7000 Angestellte sollen laut dem Münchener Investmentfonds bei The Body Shop beschäftigt sein. Die Naturkosmetikkette mit Hauptsitz in London betreibt selbst 900 Geschäfte in 20 Ländern, weitere 1600 Filialen in 69 Ländern werden von Franchise-Unternehmern geführt – darunter auch viele in Deutschland, unter anderem in den Shadow-Arkaden in Düsseldorf oder auf der Aachener Straße in Köln. 2022 machte The Body Shop einen Umsatz von 791 Millionen Euro.