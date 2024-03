Laut Medienbericht Thailändischer Einzelhändler offenbar an Signa-Immobilien interessiert

Der thailändische Einzelhändler Central Group erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme einiger Immobilien der österreichischen Signa. Dazu gehörten das KaDeWe in Berlin und Selfridges in London, berichtete „Business Insider“ am Samstag unter Berufung auf einige Personen aus dem thailändischen Unternehmen. Die Central Group habe auch Interesse an der insolventen KaDeWe Group, zu der neben dem Luxus-Kaufhaus in der Hauptstadt auch das Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München gehört. Die Thailänder sind an dem Unternehmen bereits mit 50,1 Prozent beteiligt.